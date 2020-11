Ecoles Espérance banlieues : « Nous assumons totalement notre subvention » Roch Brancour

Subventions régionales aux écoles du réseau hors-contrat Espérances banlieues ainsi qu'au groupe Lactalis, implantation d'Amazon en Loire-Atlantique, la ligne de chemin de fer Cholet-Les Herbiers et le possible de report des élections régionales et départementales... Les questions d'actualité posées à Roch Brancour, vice-président LR à la région des Pays-de-la-Loire et adjoint au maire d'Angers.