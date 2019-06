Edition de 12h du 18 juin

Au sommaire:



. Le combat contre la fermeture de la piscine municipale de Rochefort sur Loire dépasse désormais les frontières du département.

Faute de moyens, la mairie a décidé de ne pas ouvrir le petit bassin cet été. Les habitants ne sont pas de cet avis et leur mobilisation est monté jusqu'aux oreilles de la ministre des sports. Elle a promis de venir sur place. On fera le point sur la situation en deuxième partie de journal.



. Dimanche, deux ordinations diaconales vont avoir lieu. Nous avons posé quelques questions à l'un d'entre eux, il s'appelle Bruno Raffara. Agé de 55ans, sa vocation est venue sur le tard. Il nous a expliqué les signes de Dieu qu'il a ressenti de plus en plus fréquemment.