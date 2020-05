Edition de 12h du 18 mai

Au sommaire :



. Les ventes de vins sont en baisse en ce début d'année et les vins de Loire n’échappent pas à ce phénomène. Bien évidemment, l'épidémie de coronavirus y est pour beaucoup, mais ce n'est pas la seule raison, vous l'entendrez en début de journal.



. Jean-Michel Delage est photographe. Pendant le confinement, il a réalisé plus de cent portraits d'habitants de son village de La Bohalle. Un travail qu'il espère pouvoir maintenant publier dans un livre, et pour cela, il a besoin de vous.