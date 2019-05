Edition de 12h du 22 mai

Au sommaire:



. Du sport avec la prolongation de Stéphane Moulin l’entraîneur du SCO d'angers. Deux ans de plus pour le coach qui ne se voit pas partir de sitôt.



. On parlera également de théatre en plein air. Le Chateau du Plessis Macé organise cet été plusieurs représentations d'une pièce de Feydeau. Une pièce jouée par une troupe éphémère composée d'un mélange de professionnels et d'amateurs.