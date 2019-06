Edition de 12h du 27 juin

Au sommaire:



. Dimanche, Monseigneur Delmas, évêque d'Angers va procéder à une ordination.

Kévin Emmanuel Labbé sera en effet ordonné prêtre à 29 ans et il nous a parlé de sa vocation et de sa joie de devenir prêtre.



. La 20ème édition du festival de rue, les accroche-coeurs a dévoilé son thème hier. Et ce sera l'amour qui sera mis à l'honneur cette année. Un festival prévu début septembre prochain, de retour dans le coeur de Maine après un exil de deux ans dans le coeur de ville. Nous vous en dévoileront un peu plus sur ce festival tout à l'heure.