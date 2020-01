Edition de la mi-journée du 10 janvier

Au sommaire:



. "Devises de l'armée française: de l'Ancien Régime au XXIème siècle" , c'est le titre du dernier livre d'Alban Pérès.

Alban Pérès est gendarme en Vendée à Mortagne-sur-Sèvre et passionné d'histoire. Il était notre invité régional cette semaine et nous a parlé de la relation et des références de ces devises avec Dieu et la religion.



. L'outil indispensable du début d'année c'est bien sur le calendrier. Vous l'entendrez, chaque pays a ses habitudes bien spéciale à ce niveau. Reportage tout à l'heure à l'usine de l'entreprise "Calendrier de Paris", l'un des leader du marché français basé à Saint-Barthélémy-d'Anjou.