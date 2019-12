Edition de la mi-journée du 11 décembre

Au sommaire:



. Joël Hautebert, professeur en histoire du droit et des idées politiques à l’université d’Angers était notre invité hier soir.

Nous avons parlé de politique bien évidemment, et plus spécialement d'Emmanuel Macron. De quel courant idéologique vient cette volontée de ne se positionner ni à droite, ni à gauche?



. Trouver l'adresse d'un centre social ou encore des idées d'activités à faire en famille dans le département, c'est ce que propose le site Parents49.fr. Un site refait à neuf il y a quelques semaine. Vous entendrez tout ce qu'il est désormais possible de trouver à cette adresse.