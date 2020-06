Edition de la mi-journée du 12 juin

Au sommaire :



. Les manifestations contre les violences policières se sont multipliées en France ces derniers jours. Des protestations motivées notamment par la mort d'Adama Traoré, 26 ans, décédé lors de son interpellation par les forces de l'ordre il y a près de quatre ans. L'avocat d’un des gendarmes responsables de l’intervention, Me Pascal Rouiller, avocat du barreau d’Angers, était notre invité hier soir. Il a souhaité défendre son client et parle de manipulation faites par la famille du défunt lors de ces manifestations.



. Le Festival musique Durtal aura bien lieu cette année. Au lieu des quatre jours fin juin, il s'étalera sur un mois entre septembre et octobre. La programmation restera la même. Une réadaptation qui a été un véritable défi pour les organisateurs de ce festival de musique classique.