Edition de la mi-journée du 12 septembre

Au sommaire:



. On débute ce journal par une question: qu'est ce qui fait de nous des angevins?

Cett interrogation est au centre de la consultation lancée sur internet par le département du Maine et Loire.

Nous l'avions posé, à plusieurs personnes dans la rue et les réponses étaient très variées, c'est le moins que l'on puisse dire.

Hier soir, nous avons reçu celui qui est presque le porte parole de l'Anjou, Calixte de Nigremont. vous l'entendrez à ce sujet en début de journal.



. 14 livres à lire en 10 semaines : c'est la mission donnée aux élèves d'une classe de 1ère du lycée Saint-Martin d’Angers. Ils participent au jury du prix Goncourt des Lycéens. Ils sont les seuls dans la région à en faire partie. Certains ont déjà commencé leur marathon.