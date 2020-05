Edition de la mi-journée du 14 mai

Au sommaire :



. Le Parti Chrétien démocrate en est certain, les messes pourront être à nouveau célébrée sous peu. Ce dernier aurait trouvé une incohérence dans les articles de loi interdisant les cultes et s'en est plaint au Conseil d’État. Vous entendrez les explications du président du PCD en Maine-et-Loire, Charles Henri Jamin.



. C'est jour de reprise aujourd'hui pour les courses hippiques en Maine-et-Loire. Une reprise qui se fera sans public. Un retour à la compétition qui représente un vrai soulagement pour les entraîneurs et les jockeys.