Edition de la mi-journée du 15 avril

Au sommaire :



. Plusieurs entreprises ont repris prudemment leur activité depuis quelques jours. Pour Jean-Christophe Pierres, président du groupement national des cabinets indépendants Audecia, qui accompagne des centaines de TPE ou PME dans la région, les chefs d'entreprises sont encore dans l'inconnu et inquiet pour le futur de leur activité.



. Visiter le Muséum des sciences naturelles d'Angers via un jeu vidéo, c'est désormais possible. Deux séances sont organisées toutes les semaines et pour l'instant ça marche, elles sont complètes. Une initiative qui n'attire pas forcément que des angevins.