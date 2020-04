Edition de la mi-journée du 16 avril

Au sommaire :



. Les grandes surfaces doivent-elles respecter la jauge de cent personnes présentes en même temps dans leur magasin ? C'est oui pour la préfecture mais certaines enseignes ne semblent pas l'entendre de cette oreille. Ces derniers jours, deux d'entre elles ont notamment été sanctionnées pour cette raison à Angers. Explications tout à l'heure.



. Hier nous recevions l'écrivaine et académicienne angevine Danielle Sallenave. L'occasion de parler de littérature avec elle et notamment d'auteurs qui l'inspirent en ces temps d'épidémie. Des écrivains bien plus ancien qu'Albert Camus, le célèbre auteur de "La Peste".