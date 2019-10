Edition de la mi-journée du 16 octobre

Au sommaire:



.On commence par une belle somme, un million d'euros débloquée par le département de Maine-et-Loire

Elle servira à aider les monuments en périls. Un bonus permis par la santé financière plus saine des comptes du département. Vous entendrez les explications de Christian Gillet en deuxième partie de journal.



. Vendredi, ce sera aussi l'anniversaire de la Congrégation Sainte Croix. 100 ans en Anjou. Nous avons reçu hier son directeur Yann de Caqueray qui nous a parlé de ce qui est devenu aujourd'hui un collège-lycée sous contrat d’association avec l’état, Notre Dame d’Orveau et qui accueille environ 300 élèves.