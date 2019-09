Edition de la mi-journée du 16 septembre

Au sommaire:



. Où en est le projet d'extension du centre commercial "L'autre Faubourg" à Cholet? Approuvé par la mairie, deux recours ont été déposé contre ce plan. Le premier par une association de commerçants du centre ville de Cholet. Le second par le préfet du département René Bidal.



. Vous y acheter votre tabac, vos journaux ou encore vos jeux à gratter. Et bien vous y retrouverez peut-être bientôt billets de trains. C'est déjà le cas dans un bureau de tabac de Chalonne-sur-Loire. La première ville de la région à tester ce système. Et ça semble assez bien fonctionner.