Edition de la mi-journée du 17 décembre

Au sommaire:



. L'installation de caméras de vidéosurveillance fait débat à Angers.

Majorité et opposition se sont affrontés hier sur l'utilité et le cout de ce dispositif. Roch Brancourt fait partie de la majorité municipale, il était notre invité hier et vous l'entendrez, pour lui, cette mise en place est tout à fait normale.



. Faire enfin bouger les lignes sur la question écologique, c'est le but des premières journées de l'écologie organisées par le journal La Croix. Ce sera à Angers, en juin prochain. Grands noms comme anonymes, tous sont appelés à venir débattre.