Edition de la mi-journée du 18 novembre

Au sommaire:



. Le projet de l'agglo d'Angers « territoire intelligent » devrait bientôt commencer.

Son but: faire des économies d'eau et d'énergie sur toute l'agglomération d'Angers Loire Métropole. Comment le groupement de quatre entreprises qui a remporté l'appel d'offre la semaine dernière va t-il s'y prendre? Réponse en début de journal.



. Les fouilles archéologiques d'un terrain à Allones, dans le Saumurois ont durés presque un an. Terminées la semaine dernière, elles ont permis de mettre à jour des vestiges d'habitations gauloises datant du IIème siècle. Nous ferons le point sur ces découvertes en deuxième partie du journal.