Edition de la mi-journée du 1er décembre

Au sommaire ce midi :



. C'est officiel depuis hier, l'article 24 de la loi de sécurité globale va devoir être réécrit.

Une décision prise après une rencontre entre le président de la République, le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux. La députée LR de Maine-et-Loire, Anne-Laure Blin a voté en faveur de cette loi lors de sa première lecture à l'Assemblée Nationale. Vous l'entendrez au début de ce journal



. L'Université d'Angers participe aujourd'hui à la journée internationale du don. Une journée organisée par et pour des étudiants qui se retrouvent dans une situation économique et morale compliquée après les différents confinements. Collecte de dons, site internet créé pour l'occasion, nous partirons à la découverte de ce "Giving Tuesday" tout à l'heure.