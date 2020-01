Edition de la mi-journée du 20 janvier

Au sommaire:



. Le collectif Marchons enfants a une nouvelle fois manifesté hier à Paris contre la PMA sans père et la GPA.

Parmi les nombreux angevins s'étant déplacé pour soutenir cette cause, son altesse royale le duc d’Anjou, Louis de Bourbon, était présent. Il nous a expliqué pourquoi il était descendu dans la rue.



. Tous les chiffres du tourisme sont au vert en Anjou. L'année dernière, le département a battus tous les records. Une clientèle internationale qui vient d'abord sans surprise de l'Angleterre selon Rodolphe Ligonnière, le responsable du développement d'Anjou Tourisme que nous entendrons tout à l'heure.



. Nous parlerons aussi de musique avec le projet Démos. A Angers, une centaine d'enfants des quartiers populaires ont reçu en prêt des instruments et y sont initiés par des musiciens professionnels. Un apprentissage loin d'être facile.