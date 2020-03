Edition de la mi-journée du 20 mars

Au sommaire:



. Il n'y aura pas de conseil municipal d'installation en Anjou comme en France.

Décision du premier ministre Edouard Philippe. Plusieurs élus du département sur l'utilité de réunir des élus en pleine épidémie de coronavirus et en période de confinement. Nous manquons encore de prudence selon Bruno Goua, élu de l'opposition à Angers que vous entendrez tout à l'heure.



. Détecter les signes du Covid-19 grâce à un site internet, c'est désormais possible. Fabrice Denis, oncologue au centre Jean-Bernard du Mans a fait partie du comité de création. Il nous en dira un peu plus dans ce journal.