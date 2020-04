Edition de la mi-journée du 22 avril

Au sommaire :



. Cette crise sanitaire serait-elle finalement une crise écologique ? C'est ce que pense Barbara Rethoré, biologiste-exploratrice et chargée d’enseignement universitaire à l’UCO d’Angers. L'humain empiète de plus en plus sur le territoire des animaux et s'expose ainsi à de nouvelles maladies.



. Se procurer des quernons d'ardoises, de la soupe angevine ou de la tomme angevine bien de chez nous via internet, c'est désormais possible. La marque de territoire "Produit en Anjou" a décidé, il y a un peu plus de deux semaines, de créer son drive pour soutenir son réseau d'entreprises locales. Une initiative qui a rapidement séduit les internautes.