Edition de la mi-journée du 24 janvier

Au sommaire:



. Pierre Manent était l'invité d'RCF Anjou hier soir.

Place de l'Islam en France et immigration, voilà un des sujets abordé par le philosophe à l'occasion d'une soirée de réflexion organisée par RCF, l'UCO et la paroisse Cathédrale. Pour Pierre Manent, aujourd'hui la France est fragmentée car elle ne veut plus assimiler.



. L'inscription à "Made in Angers" ça commence demain. Plus de 160 entreprises de l'Anjou vont vous ouvrir leurs portes entre février et mars. Reportage à l’atelier Pasquier Guitares avant sa première participation à un événement qui a réuni des milliers de visiteurs l'an passé.