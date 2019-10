Edition de la mi-journée du 24 octobre

Au sommaire:



.Le service Société et Culture du diocèse d'Angers organise une rencontre ce soir sur les enjeux locaux des prochaines élections municipales.

Une réunion qui se passe à La Pommeraye. En France, la religion et la politique sont aujourd'hui deux thèmes difficile à rapprocher. Le Père Jean-Marie Gautreau nous expliquera pourquoi l'Eglise a toute sa place dans ce débat.



. Vous rêviez de découvrir Angers à l'époque Gauloise ou la Angers cité du Moyen-Âge ? C'est désormais possible grâce à une bande dessinée paru vendredi: "Angers, de Dumnacus au Roi René". Nous recevions hier le scénariste de cette BD Julien Moca qui a voulu collaborer avec une personne en particulier pour faire ce projet : son ancien professeur d'archéologie.