Edition de la mi-journée du 25 mars

Au sommaire :



. La France s'est-elle suffisamment préparée à l'épidémie du coronavirus ? La réponse est non pour Stéphane Piednoir, sénateur de Maine-et-Loire. Il était notre invité hier et a annoncé qu'une commission d'enquête sénatoriale sera sûrement lancée après la fin de cette crise sanitaire pour faire le point sur la gestion de l’épidémie par le gouvernement.



. L'Etablissement Français du sang a besoin de vous. La période de confinement ne fait pas diminuer les besoins en sang des hôpitaux. Relayé il y a quelques jours, l'appel a été entendu et les donneurs sont revenus. Des dons qui doivent, c'est vital, absolument s'étaler sur les prochaines semaines.