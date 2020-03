Edition de la mi-journée du 26 mars

Au sommaire:



. La crise du coronavirus sonne-t-elle le glas de la mondialisation ? Il y aura en tout cas une remise en cause de ce modèle une fois la tempête passée pour l'économiste Yves Pérez. Il était notre invité hier, vous l'entendrez au début de ce journal.



. Face à l'afflux de connexions internet depuis le début du confinement, la Région Pays de la Loire a dû prendre des dispositions. Elle a optimisé au maximum son réseau ultra haut débit. Une mesure qui permet aux hôpitaux de communiquer plus facilement et aux ligériens de pouvoir télétravailler.