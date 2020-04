Edition de la mi-journée du 27 avril

Au sommaire :



. Tout à l'heure, à 9h, le conseil départemental va se réunir en nombre restreint. Au programme : le financement des divers dispositifs et actions destinés à répondre à l'épidémie de Covid-19. Des projets imprévus dans le programme financier du département qui voit sa volonté de désendettement contrariée.



. Les librairies s'adaptent elles aussi au confinement. En Maine-et-Loire, elles sont de plus en plus nombreuses à proposer un drive. Vous commandez vos livres et vous venez ensuite les chercher sur le pas de la porte. Explications tout à l'heure.