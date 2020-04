Edition de la mi-journée du 28 avril

Au sommaire :



. Le conseil départemental s'est réuni hier pour discuter notamment des aides mises en place pour soutenir les entreprises de Maine-et-Loire. Avec des dépenses en plus et des recettes en baisse la période est délicate pour le budget du département comme nous l'a avoué hier Christian Gillet son président.



. Comme de nombreuses professions, les avocats souffrent depuis le début du confinement. Presque toutes les audiences sont à l'arrêt et les avocats angevins que nous avons rencontré doivent se serrer la ceinture.