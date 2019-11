Edition de la mi-journée du 28 novembre

Au sommaire:



. Mauvaise nouvelle pour les entreprises du secteur des travaux publics.

Le "fioul rouge", le gazole non routier ne sera plus détaxé pour eux à partir de juillet prochain. Une catastrophe pour ces entrepreneurs qui, dans la région, manifestent aujourd'hui à Nantes devant la préfecture. Le détail tout à l'heure avec Gilles Hamon, secrétaire général de la chambre nationale de l’artisanat, des travaux publics et des paysages en Maine et Loire.



. Jeudi prochain, le diocèse d'Angers organise une soirée de collecte de fonds à l'UCO au profit de neuf projets d'évangélisations. L'un d'entre eux concerne la restauration d'un des vitraux de l'église du Sacré-Coeur de Cholet.