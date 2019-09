Edition de la mi-journée du 3 septembre

Au sommaire:



.Ce midi nous allons réouvrir nos sacs et nos cartables pour reparler de la rentrée des classes qui a eu lieu hier.

Une nouvelle année scolaire marquée par les réformes mises en place par le ministre de l'éducation Jean-Michel Blanquer.

L'une d'entre elle, c'est la scolarisation obligatoire des enfants dès 3 ans.

Une décision qui, économiquement, n'est pas sans conséquences entre le public et le privé.



. Vous savez sans aucun doute ce qu'est un orgue, mais connaissez-vous l'orgue Hybride? A la fin du mois, le centre des congrès d'Angers possèdera cette machine mêlant tradition et modernité. Une première en Europe. Nous partirons à la découverte de cet instrument incroyable en deuxième partie de journal.