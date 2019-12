Edition de la mi-journée du 5 décembre

Au sommaire:



. Les 20 ans du festival Angers BD c'est ce week-end!

Et oui nous allons parler aussi d'autres choses, pas que de réforme de retraite. Plus de 60 auteurs vont se retrouver au palais des congrès d'Angers samedi et dimanche. Nous avons reçu l'un des organisateur de ce festival David Thibaut, qui nous en a dit un peu plus sur la programmation.



. Eux seront loin d'être en grève dimanche. Les handballeurs du SCO d'Angers vont se frotter en 1/16ème de finale de Coupe de France aux voisins nantais. Deux divisions séparent les deux équipes mais vous l'entendrez, le staff et les joueurs comptent en partie sur le public pour faire pencher la balance leur faveur.