Edition de la mi-journée du 5 janvier

. Nous reviendrons sur les déclarations du maire de Cholet Gilles Bourdouleix sur la campagne de vaccination contre la Covid-19.

L'élu, invité hier soir sur notre antenne nous a indiqué ne pas être favorable à l'obligation du vaccin et déplore l'organisation de cette campagne.



. L’abbaye royale de Nyoiseau est à vendre. La mairie tente depuis près d’un an et demi de trouver un acquéreur pour ce bien, sans succès pour le moment. Le prix a même été baissé de soixante mille euros. Reportage tout à l’heure.