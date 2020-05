Edition de la mi-journée du 5 mai

Au sommaire :



. Hier, les sénateurs ont refusé le plan de déconfinement présenté par le premier ministre Edouard Philippe. Un vote symbolique mais marqué par l'abstention de nombreux sénateurs du groupe Les Républicains. Catherine Deroche, sénatrice de Maine-et-Loire en faisait partie. Elle était notre invitée hier soir, et nous a parlé des raisons de ce vote blanc.



. Qui a dit que l'Eglise n'était pas moderne? Privée de messe depuis le début du confinement, certains prêtres ont décidé d'innover pour permettre à leur fidèle de se confesser. Il est possible de le faire en drive dans certaines paroisses et notamment à Saint-Martin-en-Longuenée au Lion d'Angers. Explications tout à l'heure.