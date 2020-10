Edition de la mi-journée du 5 octobre

Au sommaire ce midi :



. Les cinémas ne vont pas bien.

En France, les entrées sont en chute libre par rapport à l'année dernière avec plus de 60% de baisse. Plus proche de nous, à Angers, les résultats diffèrent malgré tout entre le grand cinéma Pathé et celui, plus modeste des 400 coups.



. Samedi, Vincent Fargue a été ordonné diacre permanent en la cathédrale Saint-Maurice d'Angers par Mgr Emmanuel Delmas. Nous avons assisté à cette cérémonie que nous allons vous faire revivre en début de journal.