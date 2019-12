Edition de la mi-journée du 6 décembre

Au sommaire:



. Le Printemps des Orgues en automne, c'est possible.

Le festival propose un ciné-concert dimanche en l'église de Bauné. Une 28ème édition qui sera sublimé par l'arrivée de l'orgue hybride inauguré il y a quelques semaines. Le point sur la programmation en première partie de ce journal.



. La soirée "Misons sur notre église", organisée par le diocèse d'Angers, c'était hier. Plus de deux cent personnes ont pu soutenir neuf projets grâce à un procédé assez original : des enchères à l'envers. Christophe Lefebvre, directeur de la communication du diocèse d'Angers nous en a dit un peu plus sur le résultat de cette collecte.