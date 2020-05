Edition de la mi-journée du 6 mai

Au sommaire :



. Le service « désinfox coronavirus » n'a pas fait long feu. Le gouvernement a préféré retirer cette page de son site internet qui proposait un tri entre les bons et les mauvais articles de presse. Sélection critiqué par de nombreux médias et qui représente une nouvelle bourde des services de l’Etat pour Pierre Leroux, professeur en sciences de l'information et de la communication à l'UCO d'Angers



. Les théâtres privés lancent un appel à l'aide. Leurs gérants sont proche de l'asphyxie financière et surtout n'ont pour l'instant aucune information sur une hypothétique reprise. Pour peser, ils se sont regroupé en association dont fait partie le Restau-Théâtre à Angers.