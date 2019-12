Edition de la mi-journée du 9 décembre

Au sommaire:



.Les finances du département de Maine-et-Loire vont mieux!

C'est en tout cas ce qu'affirme son président, Christian Gillet. Le budget pour 2020 sera débattu aujourd'hui lors d'une session plénière du Conseil départemental. La majorité a déjà prévu d'investir dans les collèges et d'assumer plus de dépenses pour les pompiers.



. Le 34ème prix "Terre de France" a été remis vendredi dernier à Jean Clair, auteur du livre "Terre natale". Une cérémonie qui s'est déroulée à l'Abbaye Royale de Fontevraud. Jean Clair qui nous a parlé de son oeuvre, entre déclaration d'amour à son pays et retour sur ses souvenirs d'enfance et d'Académicien.