Edition de la mi-journée du 9 septembre

Au sommaire:



. Ce week-end, Angers était en fête pour le 20ème anniversaire du festival "Les Accroches-coeurs".

De nombreux spectacles de rues étaient proposés aux centaines de milliers de spectateurs et sur le tout nouveau pont des arts et métiers, chacun était invité à coller une photo d'un souvenir des éditions précédentes. Nous replongerons dans ces souvenirs tout à l'heure.



. Nous avons fêté hier la nativité de la Vierge Marie. Une fête dont l'origine remonte au 5ème siècle et qui est née en Anjou. Père Ronel Charelus, curé du sanctuaire de Notre-Dame du Marillais nous en a expliqué les origines.