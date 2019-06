Edition de la mi-journée du jeudi 13 juin

Au sommaire:



La colère monte au sein du service de pneumologie du CHU d'Angers.

En grève, tout comme leurs collègues des urgences, ils dénoncent des conditions de travail qui se dégradent de plus en plus. La goutte d'eau de trop c'est un plan de réorganisation prévu pour bientôt au CHU. Plan qui prévoit plus de patients pour moins de personnel.



. Depuis le résultat des élections européennes, la droite a explosé. Chacun a son avis sur la démarche à suivre pour sortir son camp du marasme. Christelle Morançais, la présidente de la région Pays de la loire, invité à réagir à la tribune publiée à l'initiative de Chrisopthe Béchu le maire d'Angers voit de son coté l'avenir du coté de Gérard Larcher. Vous l'entendrez tout à l'heure.