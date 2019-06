Edition de la mi-journée du jeudi 6 juin

Au sommaire:



. Ecologie et politique font de plus en plus souvent bon ménage.

Le score des écologistes aux élections européennes le prouve, tout comme l'élection de Catherine Chabaud. L'angevine était présente sur la liste Renaissance et a été élue députée. Cette novice en politique n'a pas peur de se lancer dans ce nouveau combat même au regard de l'exemple de Nicolas Hulot.



. C'est le Jour J pour les commémorations du débarquement en Normandie. A cette occasion, nous avons rencontré un vétéran de la deuxième guerre qui vit en Maine et Loire. René Joffrès a fait partie de l'Etat Major de De Gaulle et participé au débarquement en Provence.