Edition de la mi-journée du lundi 3 juin

Au sommaire:



. Pas de pont de l'ascension pour les Gilets jaunes, ils ont manifestés pour la 29ème fois samedi dans le centre ville d'Angers.

Une centaine de personne ont défilés dans les rues. Alors, où en est le mouvement après les résultats des élections européennes? Nous le verrons en début de journal.



. Hier s'est déroulé la 10ème édition de "Tout Angers bouge". Un large panel de sports étaient présents. Des disciplines historiques comme la boule de forts, à la mode comme la course à pied, mais aussi des sports plus confidentiels et originaux. Nous nous sommes intéressé au Quidditch, inspiré de la saga Harry Potter .