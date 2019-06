Edition de la mi-journée du mercredi 12 juin

Au sommaire:



. Le Maine-et-Loire a officiellement un nouveau préfet depuis hier.

René Bidal a pris ses fonctions et veut avant tout lier des contacts et travailler en étroite collaboration avec les élus locaux.



. La tribune en soutien à Emmanuel Macron publiée dans le JDD dimanche et initiée par Christophe Béchu le maire d'Angers continue de faire réagir. Catherine Deroche, sénatrice LR du maine et loire, au micro d'RCF Anjou a relativisé la portée de cette initiative.