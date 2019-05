Edition de la mi-journée du vendredi 31 mai

Au sommaire:



. L'Association "Parrains par mille" recherche des bénévoles.

Elle propose de parrainer un enfant ou un ado en difficulté et de partager avec lui différentes sorties, qu'elles soient culturelles ou sportives. Nous sommes allés à la rencontre de Sofiane et Emmanuel qui participent à cette action depuis un an.





. Les églises modernes, elles sont souvent décriées pour leur architecture parfois osée, sinon laide, cela dépend des avis. Philippe Robinet, membre de la commission diocésaine d'art sacrée du diocèse de Cambrai, a voulu montrer que leur beautée existent et qu'elle se dissimule bien souvent à l'intérieur du batiment.