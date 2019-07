Edition de la mi-journée du vendredi 5 juillet

Au sommaire:



. Moins de personnel pour le même nombre d'enfants, c'est le constat des syndicats des salariés de la protection de l'enfance.

Le département a totalement remanié leur service l'année dernière et s'apprête à faire de même en 2019.

Les syndicats ont donc montré leur mécontentement la semaine dernière en manifestant. Nous avons reçu à ce sujet Pacale Guignec, éducatrice au sein de l'Association de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence.



. Amateur de poésie, vous avez rendez-vous à Béhuard ce week-end pour "Une île en poésie". Un évènement qui se déroulait auparavant non loin de là, à Rochefort sur Loire depuis une 20aine d'année. Et vous le verrez ce territoire a une tradition et un amour de la poésie qui prend ses racines à une date bien plus éloignée dans le temps.