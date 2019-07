Edition du jeudi 4 juillet.

Les titres :

Un groupe décroche des portraits du président Macron en région nancéienne, pour protester contre sa politique écologique et sociale.

L'AS Nancy Lorraine reste en Ligue 2! Ainsi en a décidé la commission d'appel de la direction nationale de contrôle et de gestion.

Et puis Metz a déposé sa candidature, au réseau des villes créatives de l’Unesco, catégorie musique. Avec à la clé déjà de nouvelles coopérations internationales, vous l'entendrez.

Le Rotary District 1790, qui regroupe les clubs des départements de Lorraine et de la Haute-Marne, a tenu son assemblée générale samedi dernier à Villers-lès-Nancy. À cette occasion, le collier de gouverneur a été remis à Francis Jacob. Rencontre au téléphone avec Nicolas Dufour.