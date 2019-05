Edition du lundi 27 mai 2019

L'actu en Lorraine, ce lundi 27 mai. les élections européennes, en Lorraine, résultats et réactions dans ce journal.

Le Luxembourg inflexible, pas question de donner à la France un nouveau délai pour équiper ses trains du système de sécurité européen ERTMS.

Une centaine de personnes, dont des lycéens et étudiants, participaient vendredi à une nouvelle « marche pour le climat » à Metz.

Nancy accueillera au Centre Prouvé une conférence sur les risques biologiques liés à l’exposition des travailleurs.

Sport : handball à metz qui a remporté sa 9e Coupe de France en battant Brest 34 à 24. et basket à Nancy le Sluc Nancy Basket disputera les Play-Off d’accession en Pro A. Les nancéiens ont terminé à la 5è place du championnat.