Edition du mardi 11 juin 2019

Les titres :

La Pentecôte, fête chrétienne marquant la descente de l’Esprit-Saint sur les apôtres, a été l’occasion pour de nombreux jeunes et adultes de recevoir le sacrement de la Confirmation, reportage à suivre.

- La vidéo-audience était testée pour la première fois à Nancy depuis mars. Le dispositif vient d’être suspendu.

La “Super Semaine de la Propreté” a débuté hier, et se poursuit jusqu'au 15 juin. Les habitants peuvent devenir des “ambassadeurs” de la propreté, nous dira l'adjoint au maire Jean-Louis LECOCQ.

- Et puis, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Meurthe-et-Moselle organise un « Stage 5 Jours pour Entreprendre ». Nous en parlerons dans cette édition.

- Les graminées sont de retour en Lorraine. La Meurthe-et-Moselle est en alerte rouge allergies.

Nous terminerons avec un point meteo.