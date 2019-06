Edition du mardi 25 juin 2019.

Le préfet de la Moselle, Didier MARTIN, annonce le déclenchement du Plan Canicule de niveau 3 dans le département de la Moselle.

De la colère chez les Républicain du Grand Est, après le ralliement au parti de 2 ex conseillers régionaux du Rassemblement National.

Mathieu Klein nouveau maire de Nancy ? Un sondage IFOP évoque cette tendance pour les prochaines élections municipales.

La semaine dernière, Pierre Cuny, maire de Thionville, demandait un jour de télétravail par semaine pour les frontaliers, nous écouterons ses explications.

Le Seven Casino d'Amnéville a inauguré un nouvel espace "accueil et jeux". Nous écouterons le maire Eric MUNIER, et les responsables du groupe Tranchant, il nous diront comment ce casino compte rester parmi les 5 plus importants de France.

Et puis, près de 400 emplois saisonnier sont à pourvoir dans les vergers de Meurthe-et-Moselle. Tous les détails dans cette édition.