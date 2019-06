Edition du soir du 27 juin

Ils scannent tous les recoins de la cathédrale d’Angers. Depuis lundi, deux géomètres procèdent à des relevés. Ils serviront à faire un double numérique de l’édifice, en 3D. Il sera bien utile en cas de travaux de restauration. Reportage dans ce journal.



Le bien commun est-il compatible avec le business des entreprises ? C’est en tout cas ce qu’assure la Jeune chambre économique. Son tour de France, intitulé "Booster for Good", a fait étape à Angers ce mercredi. Objectif : faire essaimer les entreprises à impact positif.



Les Accroche-Cœurs 2019 seront sur le thème de l’amour. Le festival d’arts de rue d’Angers fêtera ses 20 ans en septembre. Au programme : des souvenirs, des bals populaires et un dress-code en noir et blanc. Plus de détails en fin de journal.