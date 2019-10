Edition du soir du 8 octobre

« France, veux-tu encore de tes agriculteurs ? » C’est ce qu’on pouvait lire sur une grande banderole déployée au bord de la Maine cette après-midi à Angers. Venus de tout le Maine-et-Loire, à l’appel de la FDSEA, 130 tracteurs ont investi le centre-ville d’Angers. Les agriculteurs étaient venus dire leur colère face à ce qu’ils considèrent comme de l’« agri-bashing ». Nous sommes allés à leur rencontre ce midi.



La fête du Grand Pardon, Yom Kippour en Hébreux, une fête juive commence ce soir. Quelle est son origine, son importance ? Pour avoir plus d'explications, nous sommes allés interroger Pierre Lazarus. Il est membre de l'association cultuelle et culturelle Israélite de Maine-et-Loire.



Est-ce agréable de rouler à vélo à Angers? C'est la question que pose la Fédération des usagers de la bicyclette. Elle lance la 2ème édition du baromètre des villes cyclables. Nous avons pris un peu d'avance sur les résultats qui seront publiés fin novembre et demandé l'avis à plusieurs cyclistes angevins.