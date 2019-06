Edition du vendredi 14 juin 2019

Spectacle, c'est l'évènement la semaine prochaine « Ce soir on sort » la tournée 2019 de Patrick Bruel vivra l'un de ses temps forts samedi 22 juin au zenith plein air de Nancy nous écouterons Patrick Bruel en fin de journal

-Les syndicats ont perturbé hier à Metz la séance du Conseil Economique Social et Environnemental Grand-Est, ils dénoncent un projet d’harmonisation du temps de travail dans les lycées.

- Les premières épreuves du Bac 2019 se dérouleront lundi avec la Philo et le Français. Mais une grève des enseignants est également prévue. Des surveillants pourraient manquer à l’appel.

- C’est aujourd’hui, la journée mondial des donneurs de sang. Des animations sont prévus à Nancy jusqu’à la mi-juillet.

2 ordinations auront lieu ce dimanche à 15h30 en la cathédrale de Nancy. Celle de l'abbé Louis-Serge Kédé, et d’Alexandre-Marie Valder.

Du changement à la tête de RCF Jerico Moselle. Après 18 mois de présidence, Vincent BARBARAS a choisi de passer la main cette semaine, à l’occasion de l’assemblée générale. C'est Roger CAYZELLE qui lui succède, nous les entendrons tous les deux.