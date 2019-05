Edition du vendredi 24 mai 2019

Les titres : L'Orchestre National de Metz, et la Maîtrise de la cathédrale, donneront demain soir un concert exceptionnel, pour la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris dans la cathédrale ste etienne de Metz.

Les élections européennes, vous ne pouvez l'ignorer, c'est ce dimanche 26 mai. Qu'attendez-vous de l'Europe? Microtrottoir dans les rues de Metz à suivre.

Épinal et Saint-Avold vont recevoir des aides de l’État pour aider les commerces touché par la mobilisation des Gilets Jaunes.

Et puis suite et fin ce week-end de "Metz est Wunderbar", nous écouterons Jean DAVID, président-fondateur de l'Université Franco-Allemande.